Залишилися лише окуляри: в Австралії біла акула затягла чоловіка під воду на очах у його сім'ї

Масштабні пошуки батька двох дітей припинили.
У Західній Австралії підтвердили загибель 57-річного британця Пола Міллачіпа, на якого в суботу, 6 листопада, напала 4,5-метрова біла акула. Пошуки плавця припинили.
Про це повідомляє Daily Mail.
Зазначається, що акула схопила чоловіка під час купання на пляжі Порт у Північному Фрімантлі.
Першими інцидент помітили четверо підлітків, які одразу попередили інших плавців та серферів, щоб ті виходили з води. Вони також викликали служби екстреної допомоги.
Дружина Міллачіпа, яка попросила не розголошувати своє ім'я, увечері в неділю, 7 листопада, розповіла, що разом із дітьми з берега змушена була спостерігати за тим, як її чоловіка затягує під воду.
Вона описала Пола як чудового чоловіка та батька для своїх дорослих дітей і додала, що він помер, займаючись улюбленою справою, а саме насолоджуючись серфінгом та підтримуючи форму.
Пошукова операція тривала впродовж двох днів, однак рятувальники змогли знайти лише окуляри. Поліція підтвердила, що масштабні пошуки батька двох дітей припинили.
Пол Міллачіп був завсідником популярного пляжу. Чоловік любив кататися на велосипеді і був досвідченим плавцем, який брав участь у марафонах і змаганнях з тріатлону.
Усі пляжі у Фрімантлі та сусідньому з ним місті Коттесло залишаться закритими щонайменше до понеділка.
У вересні цього року біля австралійського пляжу стався ще один напад акули, внаслідок якого загинув 20-річний чоловік. А в 2019 році за кількістю неспровокованих зіткнень акул із людьми Австралія поступилася лише США.
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