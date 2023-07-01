“Залишилися тижні”: Саакашвілі вказав на ознаку швидкого кінця для Путіна

На скільки швидко господар Кремля втратить свою владу, залежить від успіхів української армії на полі бою

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який засуджений до позбавлення волі та перебуває в ув’язненні у Тбілісі, вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну залишилися лічені тижні перебування при владі. Як швидко господар Кремля втратить свою посаду, залежить від успіхів української армії на полі бою.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я дуже добре знаю Путіна, дивлюся на нього цими днями і не пам'ятаю, щоб він був таким істеричним. Мені зараз зрозуміло, що Путіну залишилися тижні при владі”, - стверджує колишній грузинський лідер.

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Ознакою істеричної реакції Путіна Саакашвілі вважає його “похід у народ”, який господарю Кремля влаштували у найвідсталішому, за словами експрезидента Грузії, регіоні РФ — Дагестані.

За його словами, невдовзі у Росії настане “великий безлад”.

“На скільки швидко це станеться, багато у чому залежить від постійного просування України на полі бою. Прогрес триває, українці повернуть Бахмут найближчими тижнями, досягнуть Азовського моря максимум у вересні та почнуть заходити у Крим. Захід у Крим – це кінець для Путіна”, - наголосив Саакашвілі.

Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що Росія обов'язково застосує тактичну ядерну зброю на території України, щоб налякати всіх та дискредитувати НАТО.

Нагадаємо, під час поїздки в Дагестан президент РФ Володимир Путін влаштував "похід у народ". Аналатики називають це спробою 70-річного лідера підвищити свою популярність після збройного повстання “вагнерівців” на чолі з Пригожиним.

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