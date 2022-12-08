Залишилось два кроки: Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України

У четвер, 8 грудня, нижня палата американського Конгресу - Палата представників - підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

Про це повідомляє Reuters .

За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися лише 80. Таким чином, підтримка виявилася набагато більшою, ніж дві третини голосів, які були необхідні для його ухвалення та відправлення до Сенату.

Компромісний варіант законопроєкту, що визначає політику Пентагону, став результатом багатомісячних переговорів між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

У ньому передбачено витрати на оборону на 45 мільярдів доларів більші, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники переговорів прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу для України.

В рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачено, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.

NDAA містить інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%, посилення військово-повітряних сил та засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.

Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.

Нагадаємо, представниця США в ООН Ліза Карті заявила, що міжнародні організації надали українцям допомогу на понад один мільярд доларів за час повномасштабного вторгнення Росії до України. Водночас вона зазначила, що необхідно робити більше, адже РФ намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру України.

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