"Залишилося 185 днів до фінішної прямої": у ВООЗ оголосили нові показники щодо COVID-вакцинації на 2022 рік

"Залишилося 185 днів до фінішної прямої": у ВООЗ оголосили нові показники щодо COVID-вакцинації на 2022 рік

У боротьбі з пандемією коронавірусу поточний рік був доволі складним.

ВООЗ оголосила, що планує вакцинувати проти коронавірусу до середини 2022 року 70% населення планети.

Про це заявив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус 29 грудня.

"Це момент, коли світові лідери можуть відкинути політику і популізм, а також особисті інтереси, що загрожують загальному реагуванню на пандемію, а також загрожують зірвати реагування на нове захворювання, яке неминуче з'явиться", - сказав він.

Гебреєсус уточнив, що попри те, що 2021 рік був досить складним у боротьбі з пандемією коронавірусу, у ВООЗ мають сподівання, що до 1 липня 2022 року людство зможе вакцинувати 70% населення.

"У нас залишилося 185 днів до фінішної прямої вакцинації 70% населення до початку липня 2022 року", - підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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