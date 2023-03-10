Залишилося небагато: політтехнолог розповів, скільки часу Путін ще буде при владі

Однак навіть після смерті Путіна віжки правління Росією можуть перейти до іншого диктатора, припускає політтехнолог.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що в Путіна лишилося не так багато часу при владі і його майбутня політична доля може піти за одним з трьох можливих сценаріїв.

Таку думку політтехнолог висловив для 24 каналу.

Також читайте Розпад неминучий: в ООН описали майбутнє Росії після поразки в Україні

За його припущеннями, що навіть після смерті Путіна віжки правління Росією можуть перейти до іншого диктатора.

Тизенгаузен назвав три можливі сценарії розвитку подій для Путіна.

Один з таких шляхів – це доля Північної Кореї.

з таких шляхів – це доля Північної Кореї. Другий – це продати своєму електорату поразку як перемогу.

– це продати своєму електорату поразку як перемогу. Третій – це просто здійснити певний трансфер влади та піти на спокій.

"Але я вважаю, що він не доживе. Тому даємо десь 1 – 1,5 роки йому, – вважає політтехнолог.

Коли можуть повалити владу Путіна

Голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат в інтерв'ю телеканалу Sky News розповів, що за успішної контрнаступальної операції України, влада президента Росії Володимира Путіна може помітно послабитись або взагалі бути скинутою.

Раніше політолог Джейсон Джей Смарт заявив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у Путіна.

В ООН також вважають, що у Росії назрівають кардинальні зміни, пов'язані зі зміною влади. В організації припускають, що опозиційні політики можуть повалити диктаторський режим Путіна.

Трибунал над Путіним: російському диктатору приготували сюрприз

Читайте також: