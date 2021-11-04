Залишив штори незапнутими, щоб його бачили: чоловіка спіймали на інтимі з собакою

Залишив штори незапнутими, щоб його бачили: чоловіка спіймали на інтимі з собакою

У злочині підозрюється 60-річний чоловік.

У Британії спіймали чоловіка на начебто сексі з собакою в будинку після того, як він залишив відкритими штори. Тамтешня поліція встановлює всі деталі злочину.

Про це пише Metro.

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Інцидент стався в Госпорті, графство Гемпшир. Одна жінка стверджувала, що "чоловік хотів, щоб його бачили", оскільки сторонні могли спостерігати а тим, що відбувалося у нього вдома.

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"Нас охопив жах і було огидно – це було абсолютно огидно", - сказав інший чоловік.

У злочині підозрюється 60-річний чоловік. Шкуродера спершу заарештували за підозрою у сексуальних злочинах із залученням живої тварини. Але на час слідства його було звільнено з-під варти. Зловмисник залишається під слідством.

Собаку вилучили та передали до розплідника.

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