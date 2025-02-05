Залишив сім'ю та кар'єру: історія ексдепутата парламенту Британії, який долучився до ЗСУ

Джек Лопресті, колишній заступник очільника Консервативної партії, раніше був депутатом парламенту від округу Філтон і Бредлі Сток у Глостерширі, але наразі він перебуває в Києві, використовуючи свої навички в умовах війни.

Про історію політика, який долучився до Сил оборони України, пише видання The Тelegraph.

Видання нагадує, що як член парламенту Лопресті відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги нашій державі для перемоги над Росією. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала.

Наразі Лопресті займається не бойовими завданнями, а підтримкою в сфері дипломатії, постачання озброєнь і роботи з ветеранами.

У листопаді минулого року британський ексдепутат подав документи на вступ до Інтернаціонального легіону України.

"Для мене величезна честь і величезний привілей служити в українській армії і мати можливість допомагати доблесному і дивовижному українському народу в будь-який спосіб, яким я можу", - поділив він.

Лопресті у Великій Британії Фото: Facebook/Jack Lopresti

Лопресті розповів журналістам про свої завдання в Україні.

"Я - солдат. Якщо мене попросять виконати якесь конкретне завдання, я виконаю це якнайкраще. Для мене було б дуже дивно служити в українській армії і не сказати цього. Я тут і зроблю все можливе. Я завжди процвітав у такому середовищі, тому я просто намагаюся щодня робити все можливе та бути корисним", - зазначив він.

Він каже, що кар'єра, яку він побудував як член парламенту, допомогла йому у роботі, зокрема з Міністерством оборони та виробниками оборонної продукції.

Після втрати мандату через програш його партії на виборах у Великій Британії чоловік вирішив поїхати до України, спершу – щоб допомогти благодійній організації. Однак його метою, виявляється, був вступ до інтернаціонального легіону – військової частини ЗСУ, де служать добровольці, що є громадянами інших країн.

Лопресті під час візиту до столиці Фото: Facebook/Jack Lopresti

"Приблизно рік тому я сказав собі: якщо ми не досягнемо успіху в моєму виборчому окрузі, і я не опинюся в парламенті, я збираюся приїхати до України. Я зроблю все, що зможу - чи то для благодійності, неурядової організації, чи волонтера", - додав він.

Він зізнався, що довелося зачекати, аби знайти для себе відповідний підрозділ, у якому його навички були б корисними для українців у боротьбі з РФ.

"Бачивши, який тиск вони відчували та наскільки важким був конфлікт, я думав, що, ймовірно, опинюся в армії", - згадав британець.

З його слів, українці борються не лише за свою свободу, а також за Європу та решту вільного світу. Він впевнений у тому, що Росія зараз становить загрозу для всіх, тому Україні необхідно допомагати.

У Великій Британії у Лопресті залишилися дружина та четверо дітей, які чекають на його повернення додому.

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