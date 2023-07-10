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Залишився неушкодженим: у Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1713
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Залишився неушкодженим: у Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив

У Польщі чоловік залишився неушкодженим після наїзду поїзда

Польські рятувальники здивовані везінням чоловіка.

У Польщі швидкісний потяг переїхав чоловіка, який заснув на залізничних коліях. Потерпілий навіть не помітив, що ледве не загинув, та залишився неушкодженим. 

Про це пише wprost.pl

Незвичайний випадок стався у п'ятницю, 7 липня, близько 18:00 у селі Свєрче-Сьолки в Мазовецькому воєводстві. Про інцидент повідомили пожежники з Свєрчеської добровільної пожежної команди.

"Ми виїхали в екстреному порядку одним нарядом на повідомлення про чоловіка, який лежить на колії біля шляхопроводу в селі Свєрче Сьолки. Після прибуття на місце події та проведення розвідки з'ясувалося, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, впав, а потім "задрімав" між рейками", - повідомили рятувальники. 

Рятувальники зазначили, що чоловік мав неймовірне везіння, оскільки його ще і переїхав потяг, сполученням Краків-Колобжег, що їхав по колії зі швидкістю близько 200 км/год. Проте нетверезий поляк навіть не помітив наїзду. 

П'яного чоловіка евакуювали з колії та передали медикам. У нього діагностували лише невеликі травми через падіння на колію. 

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка.

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Дата публікації
Перегляди
1713
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