Все залите водою, в диму, впав дах: у ПАР сталася масштабна пожежа в парламенті

У будівлі могли згоріти історичні реліквії.
У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні вранці в неділю, 2 січня, сталася масштабна пожежа в історичній будівлі парламенту. Вогонь швидко поширився на приміщення Національної Асамблеї – вигоріли кабінети, все в диму, залите водою, частково впав дах.
Про це повідомляє портал News24.
Вогонь виник уранці в одному з кабінетів на третьому поверсі. Що саме стало причиною – невідомо. У парламенті вихідний, тож людей там не було. А враховуючи, що внутрішні приміщення декоровані деревом та портьєрами, вогонь швидко поширився будівлею. Над парламентом у небо здіймався густий стовп диму.
"Нам не вдається загасити пожежу в залах будівлі Національної Асамблеї. Частини даху провалилися", - сказала міністерка інфраструктури ПАР Патріція де Ліль.
Правоохоронці перекрили район навколо парламенту.
Якими будуть збитки, невідомо. У вогні постраждали не лише кабінети, а може бути завдано шкоди й історичним реліквіям, які зберігалися там.
Повідомлень про постраждалих людей немає. Причину виникнення вогню мають з'ясувати експерти. До слова, пожежна сигналізація спрацювала в будівлі лише тоді, коли в будівлі вже все горіло й на місце приїхали пожежники.
Президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса вже відвідав місце пожежі, назвав інцидент "жахливою і руйнівною подією", а також повідомив про затримання однієї людини, яка може бути причетна до виникнення вогню. Про це повідомляє BBC.
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