Залізна завіса опускається: у Держдумі РФ пропонують закрити кордони із ЄС

У РФ образилися на країни Європи, які не дозволили пропускати авто на російських номерах.

У Держдумі РФ відреагували на заборону країн Європи не пропускати авто на російських номерах. У відповідь депутати пропонують закрити кордони із ЄС.

Із такою ініціативою виступив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, передають пропагандистські видання.

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Він заявив, що для РФ "не буде несподіванкою", якщо ще низка європейських країн заборонить в'їзд російських авто.

"Я думаю, нам теж треба буде вживати заходів, припустимо, закрити кордон із цими країнами, не забезпечивши ні транзит, нічого, жодних коштів. Я думаю, треба робити низку економічних кроків у будь-якому разі. Нехай це і буде спрямоване на шкоду нашим інтересам, але жорстко піднімати тарифи на ці країни, а наші бізнесмени нехай шукають інші ринки збуту. Треба робити всі можливі політичні та економічні кроки у відповідь на ці дії цих країн", - сказав ображено депутат.

Додамо, що цього тижня низка країн Європи запровадили заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами. Це Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща.

Нагадаємо, першими країнами, які заборонили пропускати авто на російських номерах - були країни Балтії. Зокрема, Литва буде конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які в'їжджатимуть до країни

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