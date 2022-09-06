"Залізна завіса" опускається: Єврокомісія погодила пропозицію про повне зупинення спрощеного візового режиму з РФ

Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Тепер його має затвердити Європейська Рада.

В разі схвалення Єврорадою нові правила перетину кордону з ЄС для росіян набудуть чинності від понеділка, 12 вересня.

Про це під час пресконференції повідомила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у вівторок, 6 вересня.

Також читайте Україна виконала один із важливих критеріїв для початку переговорів про вступ до ЄС

"Росія продовжує порушувати міжнародне право своїми незаконними військовими діями, вчиняючи жорстокості проти українців і підриваючи європейську та глобальну безпеку і стабільність. Ці дії порушують фундаментальні принципи, на яких було укладено Угоду про спрощення візового режиму, і суперечать інтересам ЄС та його держав-членів. Сьогоднішня пропозиція свідчить про сильну та єдину відповідь ЄС. Незабаром ми розглянемо додаткові вказівки, щоб забезпечити посилену перевірку візових заяв і перетину кордону громадянами Росії, не відмежовуючи себе від російських дисидентів і громадянського суспільства", - сказала вона.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи відповідне рішення, наголосила, що з країною-терористкою РФ "не може бути жодного бізнесу".

"З Росією не може бути звичайного бізнесу. Ми пропонуємо повністю зупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму та не визнавати російські паспорти, видані на окупованих українських територіях. Спрощення візового режиму – це ознака довіри, яку повністю зруйнувала загарбницька війна Росії", - йдеться у дописі політикині.

There can be no business as usual with Russia.



We propose to fully suspend the EU Visa Facilitation Agreement and not to recognise Russian passports issued in occupied regions.



Visa facilitation is a token of trust, which Russia's war of aggression has completely shattered — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2022

Що це означає для громадян РФ:

Візовий збір стане дорожчим - він зросте від 35 до 80 євро.

Терміни видавання віз можуть збільшитися до 6 місяців.

Довгострокових та багаторазових віз стане значно менше або взагалі не буде.

Країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Зауважимо, це рішення є компромісним, оскільки багато країн-членів ЄС заявляли, що якщо росіянам не призупинять видачу віз, то вони зроблять це в односторонньому порядку.

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що ЄС планує призупинити спрощений візовий режим з Росією через її військову агресію проти України.

Візи росіянам в ЄС: якими будуть нові обмеження

Читайте також: