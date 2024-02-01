"Залізна завіса" опуститься: Росія готується вимкнути Інтернет по всій країні - РНБО

За останній час у Росії все частіше фіксуються відключення Інтернету під приводом захисту росіян від ударів українських БПЛА. Найімовірніше, влада готується повністю вимкнути Інтернет.

Про це йдеться у роз’ясненні Центру протидії дезінформації РНБО України.

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"Від 25 по 30 січня мобільний Інтернет вимикався в Ленінградській, Псковській та Новгородській областях. Утім, це не завадило дрону завдати ураження підприємству "Невський мазут". 30 січня зафіксовано масовий збій роботи Інтернету у всій росії. Насправді основною причиною перебоїв з Інтернетом в РФ може бути перевірка механізмів переходу до "суверенного Інтернету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, "Роскомнадзор" уже відзвітував про встановлення в мережах провайдерів "комплексу протидії загрозам".

"17 березня в рф відбудуться "президентські вибори". Попри заяви пропаганди про всенародну підтримку путіна, масові протести в башкирії та якутії показали вразливість системи. Щоб запобігти можливим протестам і додатково "закрутити гайки" після "виборів" імовірність масового відключення Інтернету в РФ є дуже високою", - вважають в РНБО.

Нагадаємо, 29 січня ЦВК зареєстрували Путіна кандидатом на так звані "президентські вибори" 2024.

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