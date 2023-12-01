Залізнична "Чорнобаївка" від СБУ: у Бурятії знову вибухнув потяг із паливом

Сховатися від спланованих й ефективних акцій України загарбникам не вдається навіть в себе вдома.

У Росії, а саме на Байкало-Амурській залізничній магістралі, вибухнув ще один потяг з паливом. Це другий етап спецоперації СБУ, яка має на меті вивести з ладу цю транспортну артерію.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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За даними джерел журналіста, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують, зокрема, для військової логістики.

Як зазначалося раніше, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Після цього, щоб продовжувати рух, росіяни почали використовувати об'їзний шлях. Він проходить через так званий "Чортів міст".

"Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", – зауважив Цаплієнко.

У Росії інциденти, що цікаво, визнають. Так, у ворожих телеграм-каналах йдеться про те, що від вибуху загорілося 6 цистерн. Для того, щоб приборкати пожежу, приїхав навіть пожежний потяг.

"Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди всюди. Навіть в далекій Бурятії", – підсумував Цаплієнко.

Нагадаємо, СБУ влаштувала вибух 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в РФ – у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Значних пошкоджень зазнала залізнична колія, а також згоріли десятки цистерн із пальним. Росіяни розслідують справу як теракт.

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