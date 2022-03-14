Залізниця Фінляндії припиняє приймати вантажі відправників з Росії

Водночас залізниця дозволила пасажирам із українським паспортом безкоштовно їздити потягами до Фінляндії протягом березня.

Фінська залізнична компанія VR Group припиняє прийом вантажів від російських лізингових компаній та вантажовідправників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в галузі.

"Через незалежні від VR Group причини тимчасово припиняється прийом вантажів, поміщених до вагонів власності АТ "ВТБ Лізинг", АТ "ВЕБ-лізинг" та ДРК "ВЕФ.РФ", – йдеться в листі VR Group на ім'я заступника голови ВАТ "Російська залізниця" Олексія Шила.

Окрім того, VR Group тимчасово припиняє приймати вантажі від вантажовідправників АТ "ОХК "Уралхім", ПАТ "Уралкалій", АТ "МХК Єврохім", ПАТ "Северсталь", ПАТ "Тольяттіазот", ТОВ "Томет" та транспорту, що належать цим компаніям.

Ще 1 березня VR Group повідомила про надісланий її керівником лист президентові російської залізниці про припинення зв'язків між компаніями, за винятком зв'язку, необхідного для транскордонного сполучення. Причина ­– напад Росії на Україну.

VR Group також дозволила пасажирам із українським паспортом безкоштовно їздити потягами до Фінляндії протягом березня. Водночас пасажирське сполучення між РФ і Фінляндією на поїздах Allegro збережено на вимогу влади Фінляндії, щоб громадяни країни могли повернутися додому і Росію могли також залишити росіяни, які бажають того.