"Залізний генерал": Залужний потрапив на обкладинку щотижневого журналу Time

Валерій Залужний потрапив на обкладинку щотижневого журналу Time. Номер вийшов друком 26 вересня.

Про це видання написало на своїй сторінці в соцмережі.

Як стало відомо, Валерій Залужний у військовій формі зображений на тлі державного прапора України. Тема номеру: "Генерал Валерій Залужний та український спосіб ведення війни".

У самій же статті йдеться про те, що главнокомандувач - один із відповідальних, за витримку та прогрес нечисленної національної армії. Крім Залужного, мова також йде про ключових офіцерів, задіяних на різних напрямках: зокрема, про командувача сухопутних військ України, генерала Олександра Сирського та глави військової розвідки Кирила Буданова.

Проте “обличчям війни” видання називає Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського.

"Його особа всюдисуща в українських соцмережах. На одному широко поширеному фото "залізний генерал" стоїть навколішки перед матір'ю одного зі своїх солдатів, яка плаче, схиливши голову від горя перед труною. В іншому він усміхається, спостерігаючи за весіллям одного зі своїх військовослужбовців під час затишшя в боях. Фан-канали в Telegram мають сотні тисяч підписників, багато хто змінює свої профілі на фотографію генерала з руками, складеними у формі серця", – зазначається у статті.

Нагадаємо, що Молдова може позбавити громадянства осіб, які підуть воювати за Росію проти України.

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