"Залізний генерал": Залужний потрапив на обкладинку щотижневого журналу Time

Главнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив на окладинку престижного щотижневого американського журналу Time.
Валерій Залужний потрапив на обкладинку щотижневого журналу Time. Номер вийшов друком 26 вересня.
Про це видання написало на своїй сторінці в соцмережі.
Як стало відомо, Валерій Залужний у військовій формі зображений на тлі державного прапора України. Тема номеру: "Генерал Валерій Залужний та український спосіб ведення війни".
У самій же статті йдеться про те, що главнокомандувач - один із відповідальних, за витримку та прогрес нечисленної національної армії. Крім Залужного, мова також йде про ключових офіцерів, задіяних на різних напрямках: зокрема, про командувача сухопутних військ України, генерала Олександра Сирського та глави військової розвідки Кирила Буданова.
Проте “обличчям війни” видання називає Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського.
"Його особа всюдисуща в українських соцмережах. На одному широко поширеному фото "залізний генерал" стоїть навколішки перед матір'ю одного зі своїх солдатів, яка плаче, схиливши голову від горя перед труною. В іншому він усміхається, спостерігаючи за весіллям одного зі своїх військовослужбовців під час затишшя в боях. Фан-канали в Telegram мають сотні тисяч підписників, багато хто змінює свої профілі на фотографію генерала з руками, складеними у формі серця", – зазначається у статті.
Нагадаємо, що Молдова може позбавити громадянства осіб, які підуть воювати за Росію проти України.
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