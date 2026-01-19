ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
1 хв

Залізнична катастрофа в Іспанії, можлива відповідь ЄС на зазіхання Трампа та вибухи в Україні: головні новини ночі 19 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Європейський Союз

Європейський Союз / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 січня 2026 року:

  • У південній Іспанії зіткнулися швидкісні потяги: щонайменше 21 загиблий і десятки поранених Читати далі –>

  • ЄС готує жорстку відповідь США через заяви Трампа про Гренландію — FT Читати далі –>

  • РФ уночі атакувала Україну: де було чути вибухи Читати далі –>

  • У Саратові вночі пролунала серія вибухів — місцеві повідомляють про атаку БпЛА Читати далі –>

  • В Одесі пролунали вибухи: що трапилося Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
624
