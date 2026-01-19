- Дата публікації
-
Залізнична катастрофа в Іспанії, можлива відповідь ЄС на зазіхання Трампа та вибухи в Україні: головні новини ночі 19 січня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 січня 2026 року:
У південній Іспанії зіткнулися швидкісні потяги: щонайменше 21 загиблий і десятки поранених
ЄС готує жорстку відповідь США через заяви Трампа про Гренландію — FT
РФ уночі атакувала Україну: де було чути вибухи
У Саратові вночі пролунала серія вибухів — місцеві повідомляють про атаку БпЛА
В Одесі пролунали вибухи: що трапилося