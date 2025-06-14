"Залізний купол" не витримав?: головне про обмін ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем

Вибух під час ракетного обстрілу в Тель-Авіві, Ізраїль / © Associated Press

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На Близькому Сході спалахнув новий конфлікт — Ізраїль та Іран обмінялися потужними ракетними ударами. В ЗМІ повідомляють, що ізраїльтяни знищили ППО Ірану і його ядерну інфраструктуру, тим в часом в Ізраїлі вночі був приліт по будівлі міністерства оборони в Тель-Авіві, а також прильоти по житловому сектору, внаслідок чого є троє загиблих цивільних.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном, та з’ясовував, як це вплине на Україну.

Іран атакує

За ніч, 14 червня, Іран запустив по Ізраїлю вже 5 хвиль ракет та дронів. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, понад 150 людей отримали поранення.

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Один із них у тяжкому стані. Стан решти — від середньої тяжкості до легені.

Загалом Іран випустив щонайменше 150 ракет, частину з яких вдалося перехопити.

Тим часом у Мережі публікують безліч фото та відео наслідків влучань по Ізраїлю, в тому числі по адмінбудівлях, де видно наслідки руйнувань.

Момент удару по штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю в Тель-Авіві

Наслідки іранських атак по Тель-Авіву

Купол не справився?

Українці у Мережі задалися питанням, а де ж славнозвісний ізраїльський «Залізний купол» (ізраїльська система ППО).

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© Associated Press

«Залізний купол» Ізраїлю не витримує удар: у країні вже є прильоти», — писало західне агенство Clash Report.

Натомість екснардеп Борислав Береза пояснив, що балістику збивають не Залізним куполом, а системами ППО Хец (חץ‎) та Thaad.

Удари Ізраїлю по Ізраїлю

Ізраїльські ВПС заявили, що в ніч на суботу завдали серії ударів по оборонних об’єктах у Тегерані.

«Ці удари мають оперативне та національне значення. Ми пошкодили — і продовжуватимемо пошкоджувати — стратегічні об’єкти та ворожі джерела знань», — заявив командувач ВПС Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар, передає CNN.

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За словами Бара, літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей, включаючи інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

«Вперше з початку війни, за понад 1500 кілометрів від території Ізраїлю, ВПС Ізраїлю завдали удару по оборонних масивах у районі Тегерана», — додав він.

«Хоча п’ятничні удари виглядали надзвичайно цілеспрямованими, також надходили повідомлення про жертви серед цивільного населення (в Ірані — Ред.)», — зазначили в CNN.

Також у п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав удару по іранських ядерних об’єктах.

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Ізраїльська військова операція, яка розгорнулася проти ядерних об’єктів, ракетних баз, вчених та військових генералів Ірану, стала результатом восьми місяців інтенсивної таємної підготовки. Метою, за словами прем’єра Біньяміна Нетаньягу, є «усунення» ядерного та балістичного потенціалу Ірану».

Сам Нетаньягу звернувся до народу Ірану, закликаючи цивільних громадян «піднятися та висловити свою позицію».

Нетаньяху сказав по-перськи три слова: «жінка», «життя», «свобода», які були гаслом антиурядових протестів в Ірані.

Він заявив, що «народ Ірану та народ Ізраїлю були друзями з часів Кіра Великого». Зауважимо, що цар Кір Великий розбив вавилонян у 6 столітті до нашої ери і дозволив євреям повернутися із вигнання до Палестини.

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У п’ятницю ізраїльські військові заявили про вбивство трьох найвищих посадовців в армії Ірану та його ядерній програмі.

Іранські ЗМІ повідомляють про вбивство двох високопоставлених військових чиновників: заступника начальника розвідки і заступника начальника операцій Генерального штабу збройних сил.

Наслідки для України

На тлі взаємних ракетний ударів між Ізраїлем та Іраном зросли ціни на нафту. Саме це може збільшити доходи РФ від продажу палива, що покращить здатність Кремля фінансувати війну, зауважують в Інституті вивчення війни (ISW).

Журналіст Віталій Портников також вважає, що Росії зараз дуже вигідно, аби Ізраїль знищив об’єкти нафтопереробної промисловості Ірану, бо це сприятиме збільшенню цін на нафту.

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«Таким чином це дозволить Росії продовжувати війну в Україні та готуватися до нових війн ще дуже багато років», — сказав журналіст в ефірі «Еспресо».

За словами Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, спалах нової війни на Близькому Сході може відчутно позначитися на Україні. Як саме, читайте за посиланням.