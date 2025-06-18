Залізний купол не зміг захистити Ізраїль від всіх ракет: чому не витримала одна з найсильніших ППО

ППО Залізний купол / © Associated Press

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Ізраїль має одну з найсучасніших у світі систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про багаторівневу архітектуру: «Залізний купол» — для перехоплення ракет малої дальності, «Праща Давида» — для балістичних і крилатих ракет, а система «Стріла» — для знешкодження ракет за межами атмосфери. Утім, під час останньої атаки з боку Ірану ці засоби виявилися вразливими.

Про це повідомило видання Еl Pais.

Під час нещодавньої атаки Іран випустив по Ізраїлю понад 400 ракет та кількасот дронів, зокрема типи «Шахаб-3», «Емад», «Хадж Касем» і «Фаттах-1». Частина з них влучила по житлових районах і критичній інфраструктурі: у Тель-Авіві, Хайфі.

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Чому ППО Ізраїлю не змогла все перехопити

Ізраїльські системи перехопили близько 90% цілей. Експерти вказують, що головною причиною проривів стала перевантаженість оборони. Іран застосував тактику одночасного запуску різних типів ракет — це створює перенавантаження, якого навіть складні системи не витримують.

Сідхарт Каушал з британського аналітичного центру RUSI пояснює: «Жодна система не пропонує безпомилкового захисту, і якщо система насичена достатньою кількістю ракет, деякі з них пройдуть крізь неї. Однак, рівень успіху Ірану не такий високий».

Чому укриття не завжди рятують життя

З 1992 року в Ізраїлі кожна будівля повинна мати укриття або зміцнену кімнату. Це частина загальнонаціональної системи безпеки. Однак кілька людей загинули навіть у таких приміщеннях. Зокрема, повідомлялося про загиблих у Петах-Тікві та Тамрі, які перебували в укриттях під час ударів.

Єгошуа Каліський, старший науковий співробітник INSS, зазначив, що ракети Ірану несуть боєголовки вагою до 1000 кг і здатні рухатись зі швидкістю понад 7000 км/год. У разі прямого влучання — навіть укриття не гарантує повної безпеки.

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Військові джерела наголошують, що безпечні кімнати залишаються головним способом захисту цивільних. Водночас Ден Пораз радник-посланник посольства Ізраїлю в Іспанії заявив, що кількість жертв могла бути вищою, якби не масове дотримання протоколів безпеки та ефективна система ППО.

Варто зазначити, що після повідомлень про затримки в роботі системи оповіщення влада скоротила час попередження до 10 хвилин — саме стільки летить ракета з Ірану.

Що відомо про ППО Ізраїлю

Ізраїль упродовж 15 років створював багаторівневу систему протиповітряної оборони, постійно вдосконалюючи її відповідно до нових загроз. Основу становить «Залізний купол», який із 2011 року успішно знищує ракети, що запускаються з Гази та південного Лівану. Рівень вище — система «Праща Давида», яка призначена для перехоплення ракет середньої дальності. На найвищому рівні діє система «Стріла», здатна знешкоджувати балістичні ракети за межами атмосфери. Нещодавно до арсеналу додали ще й лазерну систему «Залізний бін».

Втім, навіть така складна оборонна структура не гарантує повного захисту від іранських ракетних ударів. Фахівці зазначають, що «Залізний купол» не справляється з деякими типами балістичних ракет, а хоча «Праща Давида» та «Стріла» й можуть їх знищувати, кількість доступних перехоплювачів є обмеженою. У цьому контексті нарощування присутності американських есмінців і потенційна підтримка з боку США свідчать про небезпеку виснаження ізраїльських запасів озброєння.

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Минулої п’ятниці Ізраїль атакував іранські ядерні об’єкти. Згодом Тегеран завдав масованих ударів, випустивши сотні ракет.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського чиновника зазначило, що Ізраїлю закінчуються запаси ракет-перехоплювачів Arrow. Вони відіграють важливу роль у протидії балістичним ракетам далекого радіусу дії з боку Ірану.