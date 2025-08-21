Залучення Чехії до миротворчої місії в Україні: Петр Павел озвучив чітку позицію

Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел завив журналістам, що в разі розміщення миротворчих сил в Україні, чеські військові повинні бути їхньою частиною, оскільки Прага є активним гравцем у мирному процесі та підтримує Київ від самого початку російського вторгнення.

Про це повідомило чеське видання iROZHLAS.

Конкретна участь країни, за словами чеського лідера, залежатиме від форми майбутньої мирної угоди.

Демілітаризована зона та іноземні війська

Павел зазначив, що розглядається ідея створення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення, незалежно від остаточної домовленості. Така зона, на його думку, підлягатиме «не лише технічному, але й фізичному нагляду», що, ймовірно, вимагатиме розміщення там іноземних військових підрозділів.

«Я не можу уявити, яким буде результат, тому що до недавнього часу російська сторона не погоджувалась на розміщення будь-яких іноземних сил на території України. А тепер, можливо, відбудеться певна зміна позиції», — сказав Павел.

Водночас міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що для її країни наразі «нічого подібного на столі немає». Вона порівняла можливу участь чеських військових із їхньою місією після конфлікту в колишній Югославії, де вони не перебували на лінії зіткнення. Речник Міноборони Давід Шіма додав, що залучення чеської армії може бути пов’язане з навчанням українських військових або допомогою в розмінуванні.

Територіальні поступки та підтримка України

Павел припустив, що для досягнення мирної угоди, ймовірно, доведеться піти на певні територіальні поступки, хоча це є порушенням міжнародного права.

«Я навмисно кажу тимчасова, тому що будь-яка угода, яка буде досягнута, не повинна де-юре затверджувати територіальні надбання Росії. Цим ми б заперечили принцип територіальної цілісності, що є частиною Статуту ООН та міжнародного права», — підкреслив він.

На його думку, це буде визнанням реальності, оскільки Росія контролює деякі регіони, але їх слід називати «тимчасово окупованими», а не російськими.

Павел також вважає позитивним, що розпочався процес, скоординований між США, Європою та Україною, і що американська сторона «однозначно» підтримала безпекові гарантії. Проте він поділяє скептицизм щодо швидкого завершення війни, оскільки Росія зараз має ініціативу на полі бою.

