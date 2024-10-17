Залужний дорікнув міжнародній спільноті: "Не вірили в Україну"

Залужний висловив сподівання, що, "не зважаючи на слабкість політиків", Україна продовжить боротьбу і здобуде Перемогу.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний дорікнув Заходу про недостатню підтримку і попередив про ще гірші наслідки у разі бездіяльності.

Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні, текст якого наводить "Українська правда".

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Залужний дорікнув, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ Захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби.

"Потім, прийшовши на допомогу Україні, Захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї. Тому ми не змогли досягти у 2023-му році якихось значущих результаттів у розгромі Росії ", – зазначає ексколовком.

На думку Залужного, зараз світ постав перед наслідками "небажання Заходу впливати на глобальну безпеку".

"Я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що Україні, навіть за Будапештським меморандумом, ніхто нічого не винен. Україна щодня б’ється за виживання. Я всього лиш хочу... аби ми, людство, у чиїх руках доля 21 століття, були розумними і пам’ятали своє минуле, щоб не пережити його в майбутньому", – підсумував посол України у Британії.

Нагадаєм, також Валерій Залужний прокоментував Курську операцію ЗСУ і розповів про своє ставлення до Плану перемоги президента Зеленського.

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