Залужний дав серйозне попередження Британії через виступ "путіністки" Нетребко: "Кремль пильно стежить"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Королівський театр опери опинився у центрі скандалу після того, як на його сцені знову виступила російська сопрано Анна Нетребко. Український посол у Великій Британії Валерій Залужний рішуче засудив це рішення, назвавши його «акт зради».

Про це пише видання Daily Mail.

За словами дипломата, виступ Нетребко на сцені Ковент-Гарден — це своєрідне випробування від президента Росії Володимира Путіна для Великої Британії, одного з найбільш відданих союзників України. «Голос цієї співачки десятиліттями прикривав дії диктатора, а зараз його звучання заглушить реальні крики українських дітей і матерів, які щодня гинуть від війни», — зазначив Залужний.

Реклама

Посол підкреслив, що мистецтво не повинно слугувати ширмою для приховування злочинів. «Чи дозволимо ми Путіну використовувати оперну сцену, щоб ігнорувати смерті та руйнування в Україні?» — запитав він.

Анна Нетребко неодноразово зустрічалася з Путіним і отримувала державні нагороди в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну співачка дистанціювалася від дій Кремля, відмовилася від російського громадянства, проте не критикувала президента особисто.

Цього року Нетребко повернулася на сцену Королівського театру опери після шестирічної перерви, відкриваючи сезон виконанням опери Джакомо Пуччіні «Тоска». Керівництво театру заявило, що рішення було ухвалене ретельно, враховуючи репутацію артистки та культурний контекст, і наголосило, що театр завжди підтримував Україну у своїй позиції.

Проте українські громадські організації та активісти, включно з послом Залужним, висловили рішуче незадоволення та закликали до усвідомлення політичного контексту виступу. Вони нагадали, що Велика Британія від початку вторгнення Росії активно підтримує Україну, і виступ співачки з минулою підтримкою Путіна суперечить цим принципам.

Реклама

Залужний підкреслив, що ситуація не є просто культурним заходом: «Реальна трагедія відбувається сьогодні не на сцені, а в українських містах і селах, у зруйнованих школах і лікарнях, у тиші дитячих голосів, яких уже ніколи не буде».

Представники театру та Нетребко наполягають, що артистка несе виключно мистецьку місію, і всі звинувачення у політичному підтексті є безпідставними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анну Нетребко часто пов’язують із Кремлем: у 2012 році вона виступала довіреною особою Путіна на виборах, а у 2014 році відвідала окупований Донецьк і передала фінансову підтримку місцевому театру. Її також фотографували з прапором «Новоросії». Після початку повномасштабної війни співачка заявила про свій протест проти агресії, але представники культурної спільноти вважають ці заяви недостатніми та суперечливими.