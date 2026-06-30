Залишилося недовго: у Forbes передбачили рік вбивства Путіна та громадянську війну у РФ

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Вплив Путіна у Кремлі слабшає із кожним днем. Еліти можуть підняти заколот проти диктатора протягом трьох років, під час якого його можуть вбити, і це потенційно може призвести до громадянської війни серед сил безпеки.

Про це йдеться у колонці Forbes.

Путін перебуває у скрутному становищі

Путін опинився у складному становищі через розв’язану ним війну, яка перейшла на власну територію. Через безперервні удари українських безпілотників Крим практично відрізаний від палива. Затори з автомобілів завдовжки в багато миль, які намагаються покинути півострів у пік туристичного сезону, створюють погану видимість. У росіян залишається лише один останній канал для постачання палива: Керченський міст, який, за джерелами Forbes в українській розвідці, буде знищений.

Реклама

У виданні впевнені, що через провали на війні Путін не уникне цькування серед росіян. Його «годинник починає цокати до кінця, а втрата довіри призводить до втрати легітимності в деспотичному режимі».

Що чекає на Росію найближчим часом

Автор статті зазначає, що Путін зіткнувся із руйнівними проблемами через удари українських безпілотників, які паралізують постачання палива до Криму, що робить Керченський міст головною мішенню для «неминучого нападу». Катастрофічна перспектива війни підриває її легітимність, що посилюється внутрішньою незгодою в оточенні.

Також зростає громадське обурення через примусовий призов та дефіцит, а на горизонті маячать історичні паралелі з минулими змінами режимів через невдалі війни.

Він передбачає різні сценарії кінця правління Путіна. Це:

Реклама

швидке вбивство Путіна,

показовий суд над диктаторм,

внутрішні заворушення у Кремлі,

припинення підтримки Китаю.

Окрім того, на Росію можуть чекати ще гірші наслідки через «зростанням параної навколо оточення Путіна», а саме:

потужніші українські удари на Москву.

дефіцит продовольства у РФ,

збройні повстання в таких провінціях, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня,

вторгнення України до Криму.

Історичні паралелі

Журналісти видання звертають увагу, що Московська імперія розпадалася двічі протягом останнього століття. Причиною були «катастрофічні іноземні військові кампанії» — Перша світова війна та вторгнення в Афганістан.

Зі зростанням тиску на Путіна, еліти навколо нього розмірковують про власну долю та знаходять таких людей, як Олександр Лунін, щоб висловити свої побоювання через військових.

«Населення може лише зробити висновок, що або Путін несе відповідальність, або еліти навколо нього заважають йому усвідомити та виправити ситуацію. Спочатку вони звинувачуватимуть еліти. Саме тому еліти повстануть ще до того, як це зробить армія — зі страху», — сказано у матеріалі статті.

Реклама

Кінець Путіна близько

Попри те, що Путін має низку надійних оборонних структур, а саме — підрозділи охоронців, включаючи низку силових ополчень, таких як ФСБ, війська МВС або Національна гвардія (Росгвардія з 300 тисячами військовослужбовців), та 30 000 осіб безпосередньої охорони, поліції тощо, це не врятує його від вбивства.

Він використовував їх для протидії один одному протягом багатьох років. Але, у Forbes вважають, що кожна із цих структур також становить загрозу, і громадянська війна між ними — це один із сценаріїв.

Як відбудеться кінець Путіна, найімовірніше, залежить від запланованого результату.

«Швидко вбити Путіна, а потім боротися за владу, означає нейтралізувати його загрозу від будь-яких змовників, перш ніж лоялісти встигнуть відреагувати. Але це також виключає вирішальний варіант — влаштувати показовий процес і звинуватити його у всіх проблемах правління, таким чином виправдовуючи інших. Це дозволяє системі та її елітам залишатися на місці з мінімальним хаосом», — підкреслюють у виданні.

Реклама

Китай може зрадити Путіна

Союзник Росії — Китай — може зрадити Путіна і навпаки пришвидшити падіння правління диктатора. Серед сценаріїв: припинити військову допомогу Росії або напасти на Сибір.

«Якщо Пекін вирішить, що Путін, як лідер, що слабшає, є перешкодою для його власних інтересів, він може спровокувати його падіння різними способами. Припинивши військову допомогу чи просунувшись у Сибір», — припускають у Forbes.

Там підкреслюють, що КНР уже серйозно обмежує свою допомогу російській економіці, яка постраждала через військові дії. Зокрема, Пекін відмовився фінансувати трубопровід «Сибір-2» безпосередньо до Китаю.

Новини партнерів