Залишитися в Європі стане важче: одна з топових країн ЄС змінила правила проживання для українців

Франція впроваджує суттєві зміни до міграційного законодавства, які безпосередньо торкнуться іноземних громадян, що планують тривале проживання в країні.

Про це пише видання Visit Ukraine.

Починаючи з 2026 року, обов’язковим етапом легалізації стане складання громадянського іспиту — Examen civique. Ця вимога поширюється на всіх претендентів на резидентство, зокрема й на українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.

Суть реформи та Examen civique

Ключова мета нововведень — глибша інтеграція мігрантів у французький соціум. Тестування покликане підтвердити, що майбутній резидент розуміє фундаментальні цінності П’ятої республіки, знає власні права та усвідомлює обов’язки перед державою. Без сертифіката про успішне проходження іспиту подати документи на більшість типів дозволів буде неможливо.

Кому необхідно готуватися до іспиту?

Нові правила стосуватимуться тих, хто претендує на наступні статуси:

Карта резидента на 10 років (незалежно від попередніх підстав перебування).

Багаторічні посвідки на проживання (VLS-TS) терміном від 2 до 4 років (робота, бізнес, сімейні обставини).

Отримання паспорта Франції через процедуру натуралізації.

Важливо: Якщо ви вже маєте багаторічний дозвіл і лише продовжуєте його, повторно проходити тестування не потрібно. Проте для переходу на 10-річну карту або громадянство іспит є неминучим.

Процедура та регламент складання

Алгоритм дій для іноземців виглядатиме наступним чином:

Попередній запис: Іспит необхідно скласти заздалегідь, ще до моменту звернення за новим статусом.

Офіційне підтвердження: Отриманий сертифікат стає невід’ємною частиною досьє в префектурі.

Територіальне охоплення: За організацію відповідає мережа акредитованих центрів під керівництвом CCI Île-de-France Education. Знайти найближчу локацію можна за допомогою інтерактивної мапи на урядових ресурсах.

Програма підготовки: що потрібно знати

Питання іспиту охоплюють широкий спектр тем, необхідних для повсякденного життя та громадянської відповідальності:

Ідеологічні засади: світськість, свобода та рівноправність.

Правовий блок: норми законодавства, робота державних інститутів та соціальна система.

Побутова інтеграція: правила освіти, трудового ринку та медичного забезпечення.

Для самостійного вивчення матеріалів уряд створив спеціалізовану платформу Formation Civique. Там розміщено актуальні переліки запитань (які відрізняються залежно від бажаного статусу), методичні картки та роз’яснення щодо системи оцінювання.

