Залишив 17-річну дівчину замерзати на найвищій горі: подробиці шокувального інциденту

Гора Цугшпітце в Німеччині / © Вікіпедія

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21-річного громадянина Німеччини підозрюють у створенні загрози життю та здоров’ю після того, як він залишив свою 17-річну подругу на найвищій горі Німеччини — Цугшпітце — за мінусової температури. Дівчина опинилася в небезпеці на висоті близько 2500 метрів і була змушена самостійно викликати рятувальників. Її вдалося евакуювати гелікоптером із симптомами переохолодження.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на австрійську поліцію.

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За даними видання, пара розпочала сходження рано-вранці в неділю з австрійського курорту Ервальд у федеральній землі Тіроль. Молоді люди планували зустріти схід сонця на вершині Цугшпітце, висота якої становить 2962 метри.

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Однак погодні умови виявилися значно складнішими, ніж вони, ймовірно, очікували. Температура того ранку опустилася до мінус 12 градусів за Цельсієм, а через сильний сніг альпіністи місцями провалювалися в нього по коліна. Їхній план дістатися вершини швидко опинився під загрозою.

У певний момент 21-річний чоловік і його неповнолітня подруга розділилися. Хлопець продовжив спуск самостійно, залишивши дівчину на горі в морозних умовах. Чому саме пара розлучилася і за яких обставин чоловік залишив супутницю, наразі невідомо. Австрійська поліція відмовилася коментувати деталі через триваюче розслідування.

Дівчина зателефонувала до екстрених служб. На допомогу вирушили семеро гірських рятувальників, а згодом її евакуювали гелікоптером. У постраждалої діагностували гіпотермію — небезпечне зниження температури тіла. Її доправили до лікарні в німецькому Гарміш-Партенкірхені, після лікування дівчину виписали.

Австрійська поліція розслідує дії 21-річного німця за підозрою у створенні загрози фізичній безпеці іншої людини. За австрійським законодавством за таке правопорушення може загрожувати до трьох місяців позбавлення волі.

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Після завершення слідчих дій поліція передасть матеріали до прокуратури Інсбрука. Саме там вирішать, чи є підстави для кримінального переслідування чоловіка.

Схожий випадок закінчився смертю

Інцидент на Цугшпітце нагадав про трагедію, яка сталася в січні 2025 року на найвищій вершині Австрії — горі Ґросґлокнер. Тоді 33-річна альпіністка замерзла насмерть після того, як її хлопець залишив її під час сходження.

Чоловік стверджував, що спустився, аби покликати на допомогу, і в суді заявляв, що кохав загиблу та глибоко шкодує про те, що сталося. Однак прокурори наполягали, що як досвідченіший альпініст він фактично відповідав за безпеку супутниці, але не повернув назад вчасно й не забезпечив належної допомоги. Зрештою суд визнав його винним у вбивстві через грубу недбалість.

Той випадок викликав значний резонанс в альпіністській спільноті та знову порушив питання відповідальності досвідченіших учасників гірських сходжень за безпеку своїх супутників.

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Нагадаємо, Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

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