Залишив телефон і взяв револьвер: в США розслідують таємниче зникнення генерала

Вільям Ніk МакКасленд зник без вісти 27 лютого / © U.S. Air Force

Реклама

У США Офіс шерифа округу Берналійо надав доступ до нових фотоматеріалів у справі про зникнення відставного генерал-майора американських Військово-повітряних сил Вільяма Ніла Маккасланда, якого востаннє бачили наприкінці лютого. Камера відеоспостереження зафіксувала військового на виході з місцевого магазину спортивних товарів із невідомим білим пакунком.

Про це пише Daily Mail.

Загадкова посилка та дивні дії

На опублікованому знімку відставний генерал-майор виходить з магазину у сонцезахисних окулярах. Під лівою рукою він тримає велику білу сумку для пересилання та ще 1 менший предмет.

Реклама

Вільям Ніл Маккасланд вийшов з магазину з неввдомим пакунком /Фото: Офіс шерифа округу Берналійо

Наразі вміст цього загадкового пакунка залишається абсолютно невідомим. Журналісти припускають, що такі м’які пакети найчастіше використовують для поштового пересилання звичайного одягу.

Дружина зниклого Сьюзан Вілкерсон повідомила поліції, що чоловік пішов з їхнього будинку в Альбукерке близько 11 години ранку. Перед цим він переодягнувся та залишив удома свій телефон, гаманець, розумні пристрої та окуляри за рецептом.

За інформацією слідства, Вільям Маккасланд взяв із собою лише пару черевиків та власний револьвер 38 калібру.

Секретна інформація та останні зустрічі

Зникнення військового викликало величезний резонанс на національному рівні через його минулу діяльність. За даними медіа, чоловік володів надсекретною інформацією про ядерну зброю Сполучених Штатів Америки та непізнані літаючі об’єкти.

Реклама

У травні правоохоронці оприлюднили моторошні записи з нагрудних камер поліцейських, які ставлять під сумнів твердження дружини про відсутність у чоловіка доступу до секретних даних. На відео зафіксовано розмову офіцерів із невідомою жінкою.

Свідкиня розповіла, що напередодні зникнення вона разом із представниками Космічних сил США вечеряла з відставним генералом. Жінка підтвердила, що працювала разом із ним у некомерційній організації, яка займається захистом та розширенням великої військової дослідницької лабораторії.

Ця зустріч відбулася в ресторані близько 18 години вечора за місцевим часом. Слідчі вважають, що вечеря могла розпочатися через лічені хвилини або години після того, як чоловіка зафіксували камери біля спортивного магазину.

Нагадаємо, США сколихнула хвиля зникнень і смертей вчених, які працювали над секретними проєктами, пов’язаними з НЛО. Троє з них мертві.

Реклама

Новини партнерів