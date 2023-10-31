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Замах на Царьова: ФСБ заявила про затримання координатора нападу – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Замах на Царьова: ФСБ заявила про затримання координатора нападу – подробиці

Олег Царьов / Фото: community.hiblogger.net

Силовики РФ також розповіли про стан Олега Царьова після замаху на нього.

За даними ФСБ РФ загрози життю Олега Царьова, на якого було скоєно напад у ніч проти 27 жовтня у Ялті, немає. Там також додали, що його стан здоров'я – задовільний.  

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Стосовно нього та його сім'ї вжито необхідних заходів безпеки", - зазначило відомство РФ.

За словами силовиків РФ, вони нібито мають "незаперечні докази причетності українських спецслужб до замаху на Олега Царьова".

"Координатором злочину був мешканець Ялти, який за завданням СБУ організував стеження за Царьовим та обладнав схованку із засобами враження. Він затриманий і дав свідчення. Розшук виконавця замаху продовжується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Подія сталася у ніч проти 27 жовтня у Ялті на території санаторію імені Кірова. ТСН.ua зібрав усі подробиці нападу на Царьова.

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Дата публікації
Перегляди
548
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