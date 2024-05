Замах на Фіцо: у словацького прем’єра стріляв 71-річний письменник — ЗМІ

Підозрюваним у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо місцеві ЗМІ називають 71-річного Юрая Чинтулу, письменника із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє TV Markíza.

Свідки замаху кажуть, що перед інцидентом стрілець щось голосно кричав прем'єр-міністру, який підійшов до нього з наміром потиснути йому руку. Одразу після цього пролунали постріли.

Зловмисника вдалося втихомирити присутніми поліцейськими, наразі він перебуває під вартою Національного кримінального агентства (НАКА).

Також читайте Стріляв впритул: у Мережі показали відео нападу на Фіцо

Як повідомляє Aktuality.sk, Юрай Чинтула був головою літературного клубу і написав три поетичні збірки. Він також опублікував роман The Message of the Sacrifice. Від 2015 року Чинтула є членом Спілки словацьких письменників.

У коментарі виданню син підозрюваного заявив, що він шокований ситуацією. Він також підтвердив, що у батька законна зброя.

"Я абсолютно не знаю, що батько мав намір, що він планував, чому це сталося", - сказав він. На запитання, чи мав він неприязнь до чинного голови уряду, син підозрюваного відповів: “Я вам так скажу – він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати”.

Чоловік заперечував, що його батько коли-небудь відкрито говорив про напад на політика або його вбивство. Він також заперечив, що 71-річний чоловік був психіатричним хворим.

До речі, у 2016 році, коли Юрай Чинтула працював у приватній охоронній службі, він сам став жертвою нападу в торговому центрі в Левіце з боку молодого чоловіка, очевидно, у стані наркотичного сп’яніння. Цей випадок спонукав його оголосити про створення руху “Проти насильства”, маніфест якого він опублікував в Інтернеті.

Читайте також: