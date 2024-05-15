Замах на Фіцо: затриманий пояснив, чому стріляв у прем’єр-міністра

Юрай Чинтула заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

71-річний письменник Юрай Чинтула, який в середу, 15 травня, вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, пояснив свій мотив.

Словацьке видання Plus JEDEN DEŇ опублікувало відео, ймовірно, з поліцейської дільниці, де перебуває затриманий.

Юрай Чинтула заявив, що не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

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“Я не згоден з політикою влади. Чому заосби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS [словацький телеканал]? Чому людей звільняють?” - говорить він на опублікованих кадрах.

Раніше повідомлялося, що Юрая Чинтула, письменник із міста Левіце, як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю. Перед інцидентом стрілець щось голосно кричав прем'єр-міністру, який підійшов до нього з наміром потиснути йому руку. Одразу після цього пролунали постріли.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми.

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