Замах на "філософа Путіна" чи сплановане вбивство: все, що відомо про загибель Дар’ї Дугіної

Автомобіль доньки російського філософа Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руського миру" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі.29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці. За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого автомобіля.

Подія сталася в суботу ввечері на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи, приблизно за 25 кілометрів від Московської кільцевої автодороги.

Автомобіль Land Cruiser Prado, за кермом якого перебувала 29-річна Дар'я Дугіна, вибухнув на ходу, в'їхав в огорожу і згорів. Вона загинула на місці, уламки позашляховика розкидало всією дорогою.

Першою версією того, що сталося, був вибух газового балона, але наразі правоохоронці схиляються до того, що під дном машини спрацював саморобний вибуховий пристрій. Якщо ця версія підтвердиться, то не виключено, що метою замаху був сам Олександр Дугін.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо вбивства.

"20 серпня близько 21 години в Одинцовському міському окрузі в районі селища Великі Вяземи на повному ході руху на автодорозі спрацював, ймовірно, встановлений в автомобілі Toyota Land Cruiser вибуховий пристрій, а потім сталося загоряння машини. Дівчина-водій, яка була за кермом, загинула на місці. Особу загиблої встановлено - це журналістка і політологиня Дар'я Дугіна", - повідомило відомство у своєму Телеграм-каналі.

Олександр Дугін і його донька були запрошені як почесні гості на фестиваль "Традиція" в підмосковній садибі Захарово, де філософ виступив з лекцією. Саме там, на парковці біля садиби, в автомобіль міг бути закладений вибуховий пристрій.

За словами очевидців, Дугін із донькою планували повертатися до Москви разом, але в останній момент плани змінилися і Дугін поїхав іншою машиною.

Він їхав слідом і одним із перших опинився на місці вибуху автомобіля, в якому перебувала його донька. Після трагедії він опинився у лікарні.

Реакція на загибель Дугіної

Російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї. На їхню думку, до того, що сталося, причетна українська влада.

Так, головна редакторка каналу RT, агентств Sputnik і "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян після вибуху автомобіля доньки Дугіна закликала російське керівництво завдати ударів по "центрах прийняття рішень".

Російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін повідомив, що бачив Дар'ю в день загибелі, і висловив упевненість, що до її загибелі причетна українська влада.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зі свого боку заявила, що "якщо версію про український слід у вбивстві Дар'ї Дугіної підтвердять компетентні органи, то треба вести мову про політику держтероризму Києва".

Фото: Телеграм-канал Дар'ї Дугіної

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної.

"Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", — сказав він, додавши, що вбивство дочки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Інший дослідник путінського режиму, Ігор Ейдман, також вважає, що цю операцію організували спецслужби РФ. І загинути мав саме Олександр Дугін.

"Схоже на провокацію, щоб отримати привід для посилення путінського терору як усередині країни, так і проти українських лідерів. Старий паяц Дугін, який багато про себе уявив і намагався лізти в розпил великого державного бабла, і його донька мали бути принесені в жертву. Кому ще треба було підривати цю сімейну трупу злих клоунів?" - зазначив він.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що за підривом автомобіля Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна може стояти партизанська організація "Національна республіканська армія (НРА) Росії".

"Ця акція, як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована НРА. Ми встановили зв'язок з її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в РФ", — сказав Пономарьов.

Версії експертів та істориків

Смерть ідеолога та російського пропагандиста Олександра Дугіна, який підтримує путінський режим, зараз вигідна всім.

Про це розповів дослідник путінського режиму, історик Юрій Фельштинський.

"Абсолютно всім хоч трохи мислячим людям, не тільки в Україні, під час війни, яка вже ведеться Росією з усім цивілізованим світом, а не тільки з Україною, вигідна смерть ідеолога та пропагандиста, який підтримує путінський режим. Але я не думаю, що за замахом на Дугіна стоїть Україна чи українці. Я думаю, що через причини, які зараз можуть бути нам не видні й не відомі, за цим замахом стоять російські спецслужби", - зазначив він.

Як стверджує російський журналіст Саша Сотник, Дар'я Дугіна могла бути причетною до присвоєння коштів, які Кремль виділяв на кампанію Марін Ле Пен під час передвиборчих президентських перегонів у Франції, через що дочку філософа нібито хотіли "прибрати".

"Злив від інформатора: "Дугіна була причетна до крадіжки грошей, які Кремль виділив на фінансування виборчої компанії у Франції Ле Пен. Гроші до Марін так і не дійшли. Те саме сталося і з європейськими антиглобалістами. Дівчинка — щур. Але прибрати хотіли доньку та батька", — написав він.

Вбивство Дар’ї Дугіної було дуже професійним, що вказує на те, що за цим стоять спецслужби, вважає російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

"Зрозуміло, що це російські спецслужби. Дугін добре відомий як такий неформальний духовний вождь ультрафашистської "партії", яка останнім часом все більше критикує Путіна як "недостатньо фашиста",– сказав він.

Хто такий Олександр Дугін та його донька

Олександр Дугін відомий як філософ і консервативний публіцист, один із стовпів ідеології "руського миру" та неоєвразійства - концепцій домінування Росії над сусідами, протистояння США та НАТО та поширення її впливу на території євразійського континенту.

Протягом багатьох років Дугін закликав Москву до агресивнішого самоствердження на світовій арені.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії, до якого прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

2014 року Дугін відзначився різкими антиукраїнськими заявами, зокрема, коментуючи трагічні події в Одесі 2 травня, закликав "вбивати, вбивати та вбивати".

Він рішуче підтримав війну в Україні і у своєму нещодавньому посту зажадав від російських еліт відверто визначитися з цього питання.

Від 2014 року Дугіна внесено до списку санкцій Євросоюзу, а від 2015 року і до списку санкцій США та Канади за передбачувану причетність до російської анексії Криму.

Фото: Associated Press

Його донька Дар'я повністю підтримувала батьківську ідеологію та була його правою рукою. Разом з ним вона виступала з лекціями з філософії та політології, працювала політичним оглядачем заснованого Дугіним Міжнародного євразійського руху, писала політичні статті для прокремлівських RT та "Царгорода" під псевдонімом Дар'я Платонова.

Влада США та Великої Британії звинуватила її у поширенні дезінформації і також внесла до санкційних списків.

У травні цього року Дар'я Дугіна назвала війну в Україні "зіткненням цивілізацій" та висловила гордість тим фактом, що і вона, і її батько потрапили під санкції Заходу.

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