Замах на колаборанта: колишній мер Куп'янська помер у лікарні

Ексмер Куп'янська та зрадник України Геннадій Мацегора, помер у лікарні після замаху на його життя. Кілька днів він перебував у критичному стані після отриманих поранень.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський.

"Мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який у 2022 році став колаборантом та співпрацював з окупантами, помер у лікарні після замаху. Кілька днів тому його розстріляли невідомі у Білгородській області", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, замах на колаборанта Геннадія Мацегору було здійснено у російському місті Старий Оскол 7 червня 2024 року. До початку повномасштабної війни він обіймав посаду міського голови Купʼянська і добровільно здав місто окупантам.

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