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Замах на колишнього прем’єр-міністра Пакистану: на мітингу пролунали постріли (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
351
Час на прочитання
2 хв
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Замах на колишнього прем’єр-міністра Пакистану: на мітингу пролунали постріли (відео)

Фото: скриншот з відео

Пакистанський політик Імран Хан, якого усунули з посади прем’єр-міністра в квітні цього року, отримав поранення в ногу.

У четвер, 3 листопада, колишній прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан був поранений у гомілку, коли очолював марш протесту до столиці країни Ісламабаду з вимогою дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Постріли, якими було поранено 70-річного політика, пролунали тоді, коли він стояв і махав тисячам своїх прихильників з даху вантажівки.

Члени його партії заявили, що від куль постраждали ще четверо людей, але ніхто не загинув.

“Я почув постріли, після чого побачив, як Імран Хан і його помічники впали на вантажівку”, — сказав Reuters один з очевидців.

Чоловікові з пістолетом не вдалося втекти, його затримали. На вигляд стрільцю близько 20-30 років. Він сказав, що хотів убити Хана і діяв сам.

“Він [Хан] вводив людей в оману, і я не міг цього витримати”, — сказав підозрюваний на одному з опублікованих відео. 

Міністр інформації підтвердив, що ці кадри були записані поліцією.

Речник партії експрем’єра Фавад Чаудрі назвав інцидент “явною спробою вбивства”.

“Хана поранили, але його стан стабільний. Була сильна кровотеча", — сказав він, додавши, що якби стрільця не зупинили люди, то все керівництво партії було б знищене.

Інший помічник Хана, Асад Умар, сказав, що лікарі сказали йому, що їхній лідер поза небезпекою.

Минулого місяця виборча комісія Пакистану позбавила Хана права обіймати державні посади через звинувачення в неправдивому декларуванні подарунків від іноземних високопосадових осіб і виручки від їх нібито продажу. Серед подарунків — годинник Rolex, перстень і пара запонок. 

Імран Хан був усунутий з посади прем’єра у квітні цього року через вотум недовіри в Національних зборах, але зберігає широку підтримку серед населення. Він провів великі мітинги проти уряду свого наступника Шехбаза Шаріфа.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ до України президент Володимир Зеленський мав розмову з прем'єр-міністром Пакистану Ірманом Ханом.

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