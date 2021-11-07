Замах на прем'єра Іраку і вбивство активістки в Афганістані. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі в Багдаді у ніч проти неділі, 7 листопада, атакував начинений вибухівкою безпілотний літальний апарат. Читати далі –>
- В Афганістані чотирьох жінок знайшли вбитими в північному місті Мазарі-Шариф після телефонного дзвінка із пропозицією "приєднатися до евакуаційного рейсу". Однією з жертв виявилася активістка за права жінок та викладачка університету Фрозан Сафі. Читати далі –>
- Апеляційний суд п'ятого округу США тимчасово призупинив вимогу адміністрації Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників. Читати далі –>
- У Мексиці внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули щонайменше 19 людей, а ще троє постраждали. Читати далі –>
- Ілон Маск попросив 62,5 млн своїх підписників визначити майбутнє 10% його акцій Tesla. Читати далі –>