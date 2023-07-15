Затриманий російською спецслужбою молодий чоловік ніби навмисно позував перед камерою у футболці із нацистською символікою.

У суботу, 15 липня, Федеральна служба безпеки РФ, оголосивши про відвернення "замаху" на пропагандисток Кремля Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак, одразу показала “зізнання” головного звинуваченого — 18-річного московського неонациста Михайла Балашова.

Відповідне відео публікують Telegram-канали російських пропагандистів.

Як і слід було сподіватися, парубок, не моргнувши оком, вказав на замовника цього “злочину” — українські спецслужби.

За словами молодого чоловіка, який ніби навмисно позував перед камерою у футболці із нацистською символікою, він ще раніше організував у Москві неонацистський руху "Параграф 88".

Спільно з іншими неповнолітніми Михайло здійснював звичайні напади на осіб "не слов'янської зовнішності" у столиці держави-агресорки, але відколи його "завербували" українські спецслужби почав виконувати їхні "завдання".

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"Спочатку нам запропонували підпалювати релейні шафи [на залізниці]", - розповів він, не уточнивши, чи впорався із цією справою.

Наступне "завдання" одразу було серйознішим, ніж дитячі підпали, - замовне вбивство пропагандисток Симоньян та Собчак.

Михайло Балашов чемно розповів на камеру, що проводив розвідку місця проживання редакторки Russia Today Маргарити Симоньян і навіть отримав за це гроші.

Згодом його “український куратор” вказав місце, де схований автомат Калашникова і гроші за замовне убивство. Зрозуміло, на вказаному місці його чекали співробітники ФСБ.

Відео "зізнання" доповнене фотографіями предметів, вилучених під час обшуку у Балашова. Здебільшого, це неонацистська символіка та література, а також ножі, кастети, бейсбольна бита та пістолет травматичної дії.

“Замах” на Симоньян і Собчак: ФСБ показала “зізнання” неонациста із Москви

Нагадаємо, раніше у ФСБ повідомили, що в Москві та Рязані затримано "неонацистів з угруповання Параграф-88", які готували вбивство Симоньян та Собчак за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожну.

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