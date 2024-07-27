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Замах на Трампа: кандидат у президенти США сказав, чи відновився після спроби вбивства

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Замах на Трампа: кандидат у президенти США сказав, чи відновився після спроби вбивства

Доналтд Трамп / Фото: Associated Press

Політик, вочевидь, почувається добре.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що повністю відійшов спроби вбивства 13 липня. Він з'явився на публіці без пов'язки на правому вусі.

Про це пише Bloomberg.

Як ви бачите, я добре одужав і фактично щойно зняв останню пов’язку зі свого вуха”, — сказав Трамп на заході організації Turning Point USA, яка підтримує молодих консерваторів.

Нагадаємо, експрезидент отримав поранення у вухо, коли потенційний убивця відкрив по ньому вогонь на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Під час нападу один перехожий загинув, ще двоє отримали поранення. 

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