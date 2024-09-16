Замах на Трампа: підозрюваний їздив до України, щоб потрапити на війну - Financial Times

Підозрюваний у спробі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа американець Раян Рут був одним із тих, хто вирушив до України 2022 року, щоб воювати проти Росії у складі "Іноземного легіону".

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що тоді чоловік прибув на кордон Польщі з Україною, прийшов до офісу міжнародного легіону, але його не прийняли через вік - йому було 56 років.

"Тобі 56 років, ти старий і в тебе немає досвіду. То чому б тобі не зайнятися набором і координацією?", - розповів Рут в ексклюзивному інтерв'ю для медіа.

Після цього чоловік нібито вирушив до Києва, розбив намет на Майдані Незалежності та почав "координувати" волонтерів.

"Моя початкова мета була в тому, щоб підтримати іноземних бійців і тих, хто жертвує своїм часом, енергією і життями заради підтримки України", - додав він.

Крім того, за інформацією журналістів, Раян Рут розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу "Іноземного легіону" і воюватимуть проти окупантів.

Як розповів Рут виданню, що хотів залучити тисячі афганських військовослужбовців, які втекли з країни після приходу Талібану.

"У нас є 20,000 афганських солдатів, які сидять без діла", - додав американець.

Додамо, президент України Володимир Зеленський відреагував на нову спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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