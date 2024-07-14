Замах на Трампа: російський політик зробив абсурдну заяву, згадавши Україну

Російський політик навів смішні аргументи, чому, на його думку, до замаху може бути "причетна" Україна.

Російський політик зробив абсурдну заяву. Він побачив "український слід" у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа.

Таку заяву озвучив член міжнародного комітету Ради Федерації Цеков, пишуть російські ЗМІ.

Він звернувся із закликом до США, аби Америка розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа, навівши смішні аргументи.

"З огляду на те, що "київський режим" неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край військовому конфлікту в Україні, закликаю владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа", - сказав він.

Нагадаємо, видання Bloomberg припускає, що замах на Трампа посилить його президентську кампанію.

На Трампа скоїли замах

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