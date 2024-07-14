Замах на Трампа: що знайшли в автомобілі виконавця та звідки у нього зброя

Автомобіль стрільця був припаркований неподалік від місця проведення передвиборчого мітингу.

В автомобілі 20-річного Томаса Метью Крукса, що стріляв по сцені, на якій виступав кандидат в президенти США Дональд Трамп, знайшли вибухові пристрої.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з подробицями розслідування.

Автомобіль виконавця замаху на Трампа був припаркований неподалік від місця проведення передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Правоохоронці також обшукали будинок Крукса в Бетел-Парку та допитали членів його сім'ї.

За словами джерел видання, після допиту стало відомо, що напівавтоматична гвинтівка AR-15, з якої він стріляв, на законних підставах придбав його батько.

Слідчі з’ясовують, яким чином Крукс отримав доступ до зброї, а також збирають додаткову інформацію про нього.

Трампу підстрелили вухо! Замах, який змінить усе!

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини. Співробітники ФБР ліквідували стрільця за кілька секунд після того, як він відкрив вогонь.

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