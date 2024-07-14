Замах на Трампа: зброю, яку виявили на місці злочину, часто застосовують для масової стрілянини у США, фото

У штаті Пенсильванія під час виступу Дональда Трампа сталася стрілянина.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини, яка сталася 14 липня під час його виступу перед своїми виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Також відомо, що двоє осіб загинули включно з нападником – Томасом Метью Круксом.

Як пише пише Associated Press з посиланням на джерела, на місці злочину правоохоронці виявили напівавтоматичну гвинтівку типу AR.

Гвинтівки типу AR бувають різних розмірів та мають безліч різних характеристик, залежно від виробника.

Гвинтівка типу AR, з якої стріляли у Дональда Трампа / Фото: wikimedia.org

За даними The New York Times, у 2010-х роках гвинтівки типу AR-15 стала однією з "найулюбленіших і найненависніших гвинтівок" у США. Саме ця зброя набула "популярності" частково через їх використання у гучних масових розстрілах.

Гвинтівка є найпоширенішим варіантом цивільної зброї у США, яку дозволено продавати населенню.

Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав все, що наразі відомо про стрілянину у Дональда Трампа, особу нападника та реакцію Байдена і Зеленського.

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