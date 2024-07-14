Замах на Трампа: зброю, яку виявили на місці злочину, часто застосовують для масової стрілянини у США, фото

У штаті Пенсильванія під час виступу Дональда Трампа сталася стрілянина.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини, яка сталася 14 липня під час його виступу перед своїми виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Також відомо, що двоє осіб загинули включно з нападником – Томасом Метью Круксом.
Як пише пише Associated Press з посиланням на джерела, на місці злочину правоохоронці виявили напівавтоматичну гвинтівку типу AR.
Гвинтівки типу AR бувають різних розмірів та мають безліч різних характеристик, залежно від виробника.
За даними The New York Times, у 2010-х роках гвинтівки типу AR-15 стала однією з "найулюбленіших і найненависніших гвинтівок" у США. Саме ця зброя набула "популярності" частково через їх використання у гучних масових розстрілах.
Гвинтівка є найпоширенішим варіантом цивільної зброї у США, яку дозволено продавати населенню.
Нагадаємо, ТСН.ua. зібрав все, що наразі відомо про стрілянину у Дональда Трампа, особу нападника та реакцію Байдена і Зеленського.
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