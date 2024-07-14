Замах на вбивство Дональда Трампа: стало відомо ім'я нападника, якого ФБР застрелило на місці

Правоохоронці стверджують, що Крукс не мав із собою документів, що засвідчують особу.

Стрільцем в експрезидента США Дональда Трампа виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Його співробітники ФБР ліквідували за кілька секунд після того, як він відкрив вогонь по сцені, на якій виступав Трамп.

Про це повідомляє DW з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, 20-річний Томас Метью Крукс був членом Республіканської партії. Він проживав у Бетел-Парку, що розташований приблизно в години їзди від місця стрілянини.

Коли йому було 17 років, він пожертвував 15 доларів проєкту, що підтримує лівих демократичних політиків. Батько Крукса - 53-річний Метью Крукс - утримався від заяв до спілкування з поліцією.

За даними Pittsburgh Tribune, 20-річний хлопець закінчив середню школу Бетел-Парк у 2022 році та отримав "зіркову стипендію" у розмірі 500 доларів. На відео випускної церемонії 2022 року, на яку посилається The New York Times, Крукс отримує атестат середньої школи під бурхливі оплески.

Правоохоронці стверджують, що Крукс не мав із собою документів, що засвідчують особу, тому його довелося впізнавати іншими методами.

“Ми переглядаємо фотографії та намагаємося перевірити його ДНК та отримати біометричне підтвердження”, - заявив на брифінгу для преси Кевін Рожек, спецагент ФБР.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини.

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