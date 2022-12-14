Замах на вбивство канцлера Шольца і російський слід у заколоті: ЗМІ дізналися шокувальні деталі

Змовники путчу створили групи, які виконували б завдання із арештів та страт непригодних.

Нещодавно з'явилася інформація, що заколотники з радикального руху планували вбити німецького канцлера Олафа Шольца. Радикальний рух заперечує легітимність ФРН та закликає до повалення федеральних установ.

Детальніше про зірваний замах на Шольца – у сюжеті ТСН.

Популярне американське видання The New York Times довідалося, про що розповідали німецьким депутатам на закритому слуханні, присвяченому подробицям зірваного спецслужбами Німеччини заколоту.

Американські журналісти пишуть, що задля успіху державного перевороту змовники планували створити 280 груп для арештів і страт. Між собою підписали понад 100 угод про нерозголошення, в яких присягалися зберігати в таємниці план перевороту – адже він передбачав штурм німецького парламенту й арешт його членів, а також убивство канцлера.

Крім того, слідство встановило, що німецький князь Генріх восьмий, якого називають одним із організаторів путчу, принаймні один раз зустрічався з російськими дипломатами в консульстві в Німеччині.

Нагадаю, минулого тижня в Німеччині правоохоронці провели спецоперацію одночасно в 11-ти федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25-ти осіб, серед них – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ.

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