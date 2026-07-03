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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако: у Німеччині пройшли обшуки в квартирі українки

У Німеччині обшукали помешкання українки, яку Інтерпол розшукує за замах на бізнесмена в Монако.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Замах на Єрмолаєва

Замах на Єрмолаєва

У Німеччині поліція обшукала квартиру та машину українки Анастасії Березовської. Інтерпол оголосив її у міжнародний розшук: жінку вважають головною підозрюваною у замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який стався в Монако.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Обшуки в Анастасії Березовської — що відомо

Спецоперацію у квартирі, де мешкала Березовська, провели бійці спеціальних сил поліції. Крім житлового приміщення, правоохоронці також виявили та ретельно обшукали транспортний засіб, яким користувалася розшукувана українка.

За даними журналістів Spiegel, Анастасія Березовська є уродженкою Луганської області. До Німеччини вона переїхала в березні 2022 року, після чого офіційно оформила статус тимчасового захисту як біженка.

Зазначається, що на початковому етапі свого перебування в країні жінка проживала в одному зі спеціалізованих центрів розміщення біженців. Наразі розслідування обставин справи та пошуки підозрюваної тривають.

Замах на українського олігарха Єрмолаєва — останні новини

Нагадаємо, ввечері 29 червня у Монако біля житлового будинку підірвали дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва. Поранення дістав він сам, жінка віком від 50 до 60 років і 13-річний підліток. Спочатку медіа писали, що це його дружина та син.

Згодом слідчі з’ясували, що головним підозрюваним є не чоловік, як вважалося раніше, а 30-річна громадянка України, яка проживає в Німеччині та вміє маскувати зовнішність.

Також Підозрювану в замаху на українського олігарха оголосили в міжнародний розшук. Це 39-річна Анастасія Березовська, яка проживає в Німеччині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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