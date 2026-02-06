Замах на генерала Алексєєва: історія зрадника, який надурив з гарантіями полонених азовців

Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв / © Міноборони РФ

Реклама

Підстрелений у Москві генерал-лейтенант Міноборони Росії Володимир Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь». Тоді він надавав так зване «слово офіцера» та особисто підписував гарантії безпеки для оборонців Маріуполя під час їхнього виходу з заводу.

Про це повідомив командир 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко.

Алєксєєв був головним представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід українського гарнізону з території «Азовсталі». Саме він запевняв у дотриманні російською стороною Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та гарантував належні умови утримання для українських бійців. Підпис генерал-лейтенанта стояв під відповідним документом, укладеним тоді в Маріуполі.

Реклама

«Також тоді ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою», — зазначив Прокопенко.

Однак, наголосив він, ці запевнення не були виконані.

«Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження», — йдеться в заяві командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов»

Він також звернув увагу, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Алєксєєв відповідальний за підготовку розвідданих для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого «референдуму» на території Херсонської області.

Реклама

«Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця», — запевнив український війковий.

У його повідомленні також наголошується, що жоден воєнний злочинець, причетний до вбивств і катувань українських військових та цивільних, руйнування міст, викрадення українських дітей та інших злочинів проти українського народу, не зможе почуватися у безпеці.

«У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи», — резюмував Прокопенко.

Підпис Володимира Алексєєва під гарантіями для азовців / © Facebook Дениса Прокопенка

Що відомо про замах на генерала Алексєєва?

Уранці 6 лютого в Москві вчинили замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Невідомий підстеріг його в під’їзді будинку на Волоколамському шосе та вистрілив у спину, після чого втік. Сусіди повідомили про велику кількість крові на поверсі та крики про допомогу. Генерал перебуває у важкому стані в реанімації через значну крововтрату. Слідчий комітет порушив справу за статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї, а Кремль заявив, що президента РФ Володимира Путіна оперативно інформують про перебіг розслідування.