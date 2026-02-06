Замах на генерала Алексєєва може бути спробою зірвати переговори - ЗМІ

Володимир Алексєєв. Фото: SHOT

Замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори, стверджують джерела в Офісі президента.

Про це повідомляє видання «Новини.LIVE» з посиланням на джерела в Офісі президента.

За словами співрозмовника, спроба вбивства відбулася на тлі перших протягом повномасштабного вторгнення предметних переговорів щодо припинення російсько-української війни. Ба більше — у момент, коли саме російське ГРУ координує переговорну групу країни-агресорки.

Джерела кажуть, що у нинішніх умовах подібна операція є найменш вигідною саме для України, адже може безпосередньо зашкодити переговорному процесу.

«Найбільш імовірною версією називають спробу третьої сторони зірвати переговори у власних інтересах. У такому разі замах був спрямований не лише проти російського генерала, а й проти самого процесу перемовин, у продовженні яких сьогодні найбільше зацікавлена саме Україна», — заявив співрозмовник медіа в Офісі президента.

Водночас у Кремлі кажуть, мовляв, дуже занепокоєні цим інцидентом та про перебіг розслідування начебто «оперативно повідомляють» самого «фюрера» Володимира Путіна. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков наголосив, мовляв, наразі спецслужба робить свою роботу та побажав генерал-лейтенанту «якнайшвидшого одужання».

Нагадаємо, зранку 6 лютого росЗМІ повідомили, що в Москві стріляли у генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва. Відомо, що його шпиталізували до однієї зі столичних лікарень. Він перебуває у реанімації у критичному стані.

В українському ГУР повідомили, що генерал-лейтенант є уродженцем України. Навчався у Рязані. За даними розвідки, зокрема, Алексєєв відповідає за організацію ракетно-авіаційних ударів по Україні. Його вважають водним із творців та кураторів ПВК "Вагнера", хоча, на початку заколоту закликав "вагнерівців" скласти зброю.