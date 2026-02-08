Замах на генерала Алєксєєва: один з підозрюваних виявився силовиком

Росія / © Associated Press

Федеральна служба безпеки Росії оголосила про арешт двох громадян РФ, яких нібито вважають причетними до замаху на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв у соцмережі X.

“Один із них – 66-річний уродженець України, затриманий у Дубаї, а другий – 67-річний В. Васін – працює у компанії ФСБ, яка виробляє засоби стеження. Несподіваний поворот", – написав журналіст.

Що відомо про напад на Алексєєва

Вранці 6 лютого в Москві невідомий відкрив вогонь по генерал-лейтенанту Міноборони РФ Володимиру Алексєєву біля житлового будинку на Волоколамському шосе. Постраждалого госпіталізували у важкому стані до реанімації. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження.

Російські ЗМІ стверджують, що нападник підстеріг генерала біля під’їзду, здійснив кілька пострілів і зник з місця події.

За інформацією джерел в Офісі президента України, замах може бути пов’язаний зі спробами зірвати переговорні процеси, які координує російська сторона в Абу-Дабі. При цьому співрозмовники наголошують: у нинішніх умовах подібна операція є найменш вигідною саме для України.

У ГУР зазначали, що Алексєєв відповідав за розвіддані та підготовку інформації для ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі, а також за створення так званої “Херсонської народної республіки”. Його також вважають одним із кураторів ПВК “Вагнера”.