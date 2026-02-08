Замах на генерала ГРУ Алексєєва: з'явився слід ПВК "Вагнера" (відео)

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин ( в центрі) та генерал Володимир Алексєєв (праворуч) / © скриншот з відео

Замах на генерала російського ГРУ Володимира Алексєєва, який було вчинено у Москві 6 лютого, може бути пов’язаний із його тісними контактами з ПВК «Вагнера». Не виключено, що саме він був причетним до авіакатастрофи, в якій загинули ватажки угруповання Євген Пригожин та Дмитро «Вагнер» Уткін.

Таку думку висловив директор Інституту постінформаційного суспільства та колишній заступник міністра інформації Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що саме Володимир Алексєєв свого часу був «архітектором» ПВК «Вагнера».

«Алєксєєв, на мою думку, в подальшому готував і виконував ліквідацію Пригожина та Уткіна, а разом з ними ще декількох невинних людей, які летіли в одному літаку.», — припустив Золотухін.

Експерт з питань інформації також нагадав, що під час свого бунту Євген Пригожин у штабі Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону спілкувався із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Головного управління Генштабу (ГРУ) ЗС РФ Володимиром Алексєєвим.

У Мережі тепер активно обговорюють відео цієї розмови, яке було опубліковане в Telegram-каналі Colonelcassad — його веде пов’язаний із ПВК «Вагнера» пропагандист Борис Рожин.

«Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх немає, ми перебуваємо тут, блокуємо місто Ростов і йдемо на Москву», — заявляє у ролику Пригожин.

На ці слова Алексєєв йому з посмішкою відповів: «Забирайте».

Загибель ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в авіакатастрофі в небі над Тверською областю РФ одразу називали помстою президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву,

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Москві вчинили замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Невідомий підстеріг його в під’їзді будинку на Волоколамському шосе та вистрілив у спину, після чого втік.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного стосунку до цього замаху, попри заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова.