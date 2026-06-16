Замах на Трампа: ФБР зірвало запланований напад з використанням дронів з вибухівкою

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Правоохоронні органи США заарештували групу осіб, які готували масштабний терористичний акт за допомогою дронів із вибухівкою під час спортивного заходу у Вашингтоні. Завдяки швидким діям силовиків вдалося попередити атаку на історичний турнір UFC America 250, що дозволило уникнути чергового замаху на президента США Дональда Трампа у його день народження.

Про це повідомив директор ФБР Кеш Пател.

Деталі масштабної спецоперації

Американські спецслужби дізналися про потенційну загрозу ще 10 червня. Підозрювані особи перебували за межами столичного регіону, що вимагало проведення складної міждержавної операції за участю Міністерства юстиції.

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Пател наголосив, що правоохоронці зупинили заплановані атаки на стадії підготовки та взяли декількох осіб під варту. Наразі слідчі дії у цій резонансній справі тривають, а спецслужби обіцяють інформувати громадськість про нові деталі.

Дрони з вибухівкою та чати терористів

За інформацією директора ФРБ, зловмисники планували використати безпілотні літальні апарати, оснащені вибухівкою. Офіційні особи підтвердили, що метою цієї атаки був саме захід UFC, який був пов’язаний із Білим домом.

Під час розслідування силовики отримали доступ до закритого листування зловмисників у популярному месенджері Signal. Виявилося, що 23 людини активно обговорювали підготовчу діяльність до майбутнього теракту в спеціальних чатах.

Захист громадян під час масових заходів

Керівництво бюро розслідувань високо оцінило роботу своїх агентів та партнерів із різних правоохоронних органів. За їхніми словами, такі результати є найкращим прикладом ефективної слідчої роботи, хоча для команди це залишається звичайною справою.

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Головною метою спецслужб залишається виявлення та притягнення до відповідальності всіх, хто загрожує життю американців під час великих зібрань. Громадян також закликають бути максимально пильними та повідомляти про будь-які підозрілі дії на спеціальну гарячу лінію бюро.

Замахи на Трампа — що відомо

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп пережив два замахи. 14 липня на мітингу в штаті Пенсільванія 20-річний місцевий житель Томас Метью Крукс зумів обійти всі контури безпеки, розташувався на даху сусідньої будівлі та відкрив стрілянину зі штурмової гвинтівки з оптичним прицілом. Тоді Трамп дивом уникнув загибелі — одна з куль пройшла дуже близько до його голови, зачепивши вухо. Силовики закрили політика своїми тілами, проте той встиг підвестися і підняв руку. Снайпери ліквідували зловмисника у відповідь вогнем.

15 вересня відбулася нова спроба замаху на Трампа під час гри в гольф. Зловмисника затримано, політик не постраждав. Запобігти трагедії зумів один із співробітників Секретної служби — він помітив стовбур, що стирчить із кущів, і миттєво зреагував, відкривши вогонь.

22 лютого агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на охоронюваний периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

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26 квітня під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп та перша леді, сталася стрілянина. Перші особи держави були евакуйовані, захід відкладено на місяць. Ймовірного стрільця затримано.

Нагадаємо, днями Трампу залишили приховане послання. Напис «86 47» був виявлений на газоні неподалік від Білого дому. Невідомі випалили на траві цифри, які були добре помітні з висоти.

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