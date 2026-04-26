Замах на Трампа: Секретна служба США розповіла подробиці нападу

Замах на Трампа / © Associated Press

Сьогодні уночі відбувся черговий замах на життя президента США Дональда Трампа. У Секретній службі, що охороняла та евакуювала Трампа з події, повідомили більше подробиць про напад. Зокрема, підозрюваного затримали.

Він наразі перебуває під вартою. Поліція вважає, що він діяв сам. У 31-річного чоловіка при собі був дробовик, пістолет та ножі. Про це пишуть CBS News.

Секретна служба повідомила подробиці про замах на Трампа

Під час того, як люди на події почули постріли, Секретна служба вивела з приміщення президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп. Стрілянина відбулася на події у готелі Washington Hilton. Інші учасники вечері були змушені ховатися під столами.

Нині стрілець перебуває під вартою. Його ідентифікували як 31-річного Коула Аллена з Торренса, Каліфорнія. Поліція повідомила, що чоловік був озброєним до зубів та діяв сам.

Агент Секретної служби зазнав поранення під час нападу, однак він був у бронежилеті. Очікується, що з ним все буде в порядку, повідомили джерела у правоохоронних органах.

Після нападу Трамп повернувся до Білого дому, де провів прес-конференцію та розповів деталі про нападника.

У Секретній службі заявили, що нападник недооцінив ситуацію і був затриманий при першому контакті. Заступник директора Секретної служби Метью Квінн опублікував заяву, в якій повідомив, що нападник намагався спровокувати національну трагедію.

«Сьогодні ввечері боягуз намагався створити національну трагедію. Він недооцінив захисні можливості Секретної служби США і був зупинений при першому ж контакті», — написав Квінн.

Він додав, що Секретна служба США має багаторівневу систему безпеки, тому попереду ще проведуть низку контрзаходів. Він подякував працівникам Секретної служби США та іншим правоохоронним органам.

Підозрюваний у замаху на Трампа зізнався, що цілився в чиновників Трампа. Про це повідомляють неназвані джерела. Йдеться, що він заявив про це правоохоронним органам. Він не назвав Трампа своєю ціллю, однак зазначив, що це мали бути «посадовці адміністрації».

Дональд Трамп: останні новини

Крім замаху на життя, Дональд Трамп опинився в епіцентрі обговорень медіа ще з однієї причини — у нього знову помітили синці на руці, замасковані тональним кремом. «Синець» на долоні Трампа помітили під час спілкування президента з журналістами у Палм-Спрінгс, Флорида.

Офіційних коментарів щодо цього наразі не давали. Однак у попередні декілька разів, коли Трампа бачили з синцями на руках, речники і сам Трамп заявляли, що це від аспірину, безлічі рукостискань, удару об стіл. Версії щоразу інші. Лікарі ж припускають, що Трамп може вживати значно сильніші ліки, ніж аспірин.