Замах на Трампа: стрілець надіслав маніфест з поясненням мотиву - New York Post

Підозрюваний у замаху на Трампа / © Twitter/Дональд Трамп

За 10 хвилин до нападу на урочистому прийомі в готелі Washington Hilton, де був присутній президент США Дональд Трамп і члени його адміністрації, стрілець відправив своїм родичам маніфест, в якому пояснив мотив своїх дій.

Текст цієї відозви, яка налічує понад 1000 слів, опублікувало видання The New York Post.

31-річний Коул Томас Аллен з Каліфорнії, якого затримали під час стрілянини, назвав себе в цьому маніфесті «дружнім федеральним убивцею».

«Я громадянин Сполучених Штатів Америки. Те, що роблять мої представники, відбивається на мені. І я більше не хочу дозволяти педофілу, ґвалтівникові та зраднику покривати мої руки його злочинами. (Ну, якщо бути дуже чесним, я перестав хотіти цього давно, але це перша реальна можливість, яка в мене з’явилася, щоб щось із цим зробити)», — написано в маніфесті.

У подальшому чоловік описав «правила ведення бою» та назвав цілями чиновників адміністрації Трампа: «пріоритет від найвищих за рангом до нижчих».

Гостей цього заходу та співробітників готелю він не збирався чіпати, але зауважив, що вони можуть стати жертвами, якщо заважатимуть дістатися до цілей, зазначивши, що «більшість [присутніх] людей вирішили відвідати промову педофіла, ґвалтівника та зрадника, і таким чином є співучасниками».

Стрілець наголосив на недостатніх заходах безпеки, додавши, що сподівається на виправлення ситуації, коли країну очолить «компетентне керівництво».

«Якого біса робить секретна служба? (…) Ну ось, я чекав камер відеоспостереження на кожному кроці, прослуховування в номерах готелю, озброєних агентів через кожні 10 футів, металошукачів на кожному розі. Те, що я отримав (хто знає, може, вони мене розігрують!) — це нічого. Жодної чортової безпеки. Ні під час транспортування. Ні в готелі. Ні на самому заході. Я заходжу з безліччю одиниць зброї, і жодна людина там навіть не припускає думки, що я можу бути загрозою», — написав він.

Як відомо, нападника затримали на місці стрілянини, від його куль ніхто з офіційних осіб не постраждав.

Згодом влада підтвердила, що Аллен купив два пістолети і дробовик і зберігав їх у будинку своїх батьків. При цьому він регулярно тренувався на стрільбищі.

Секретна служба опитала сестру Аллена і дізналася, що він часто висловлював радикальні політичні погляди і говорив про те, щоб зробити «щось», щоб виправити проблеми світу.

Брат Аллена повідомив поліцейське управління про маніфест.

