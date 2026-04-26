Замах на Трампа влаштував шкільний вчитель: ЗМІ дізналися деталі

Підозрюваний, який був гостем готелю, був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами.

Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Чоловік, який відкрив вогонь на заході з президентом США Дональдом Трампом, працював шкільним учителем.

Про це пише NYP.

За даними видання, 31–річний Коул Аллен зібрав зброю у зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і спробував прорватися до зали, де перебували гості. Загалом на заході було близько 2600 людей.

Підозрюваний, який був гостем готелю, був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря, повідомили у поліції.

Підозрюваному у стрілянині висунуто звинувачення у використанні вогнепальної зброї та нападі. Слідчі вважають, що підозрюваний проживав у готелі, і, схоже, саме так він зміг потрапити до готелю під час події.

Наразі поліція не може сказати, якими були мотиви стрільця, і поки невідомо, у кого підозрюваний мав намір стріляти.

Замах на Трампа — останні новини

Президента США і першу леді Меланію Трамп терміново евакуювали із заходу після того, як озброєний рушницею чоловік спробував прорвати охорону.

Підозрюваний відкрив вогонь по агенту Секретної служби. Той дістав поранення в ділянку, захищену бронежилетом, і не зазнав серйозних ушкоджень.

Пізніше Дональд Трамп повідомив, що стрільця затримано.

«Непростий вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронні органи зробили фантастичну роботу», — додав він.

Трамп заявив, що влада вважає підозрюваного у стрілянині «самотнім вовком».

«Здається, вони думають, що він був самотнім вовком. І я теж так відчуваю», — сказав Трамп журналістам.

