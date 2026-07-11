Замах на Єрмолаєва: після вбивства підозрюваної у Монако заявили про несподіваний перебіг розслідування

Вибух в Монако. / © Associated Press

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Слідство наразі не визначило жодної пріоритетної версії у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який стався 29 червня у Монако. Правоохоронці продовжують з’ясовувати як походження вибухівки, використаної під час нападу, так і можливі мотиви замаху.

Про нові подробиці розслідування замаху розповів генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, пише Le Figaro.

«Жодна версія сьогодні не є пріоритетною — ані щодо походження вибухівки, ані щодо мотиву атаки», — пояснив він.

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З його слів, наразі кримінальні звинувачення залишаються незмінними, але «можуть бути зміни», як тільки система правосуддя Монако отримає інформацію, надану Україною та іншими країнами, які проводили розслідування.

«Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухової речовини — це те, чого ми ще не маємо», — додав Тібо.

Розслідування наразі відкрито за статями «замах на вбивство», «встановлення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром» та «злочинна змова».

Прокурор Стефан Тібо не став коментувати український аспект справи, однак повідомив, що цього дня провів тривалу відеонараду зі своїм колегою з Києва.

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Генеральний прокурор Князівства Монако також повідомив, що усі троє постраждалих досі перебувають у лікарні. З його слів, дитину вдалося опитати, жінка залишається у критичному стані, а чоловік ще не може давати свідчення, але його стан покращується.

Нагадаємо, підозрювану у закладанні вибухівки в будинку Вадима Єрмолаєв ідентифікували за кілька днів після вибуху. Нею виявилася громадянка України Анастасія Березовська, яка проживала в Німеччині. Було оголошено червоне повідомлення Інтерполу про розшук підозрюваної.

Вже 6 липня українська поліція оголосила про те, що тіло Березовської знайшли поблизу Києва. Її застрелили. Було заарештовано двох підозрюваних — колишнього поліцейського Віталія Жиковича та чинного працівника ГУР Владислава Реута. Їх відправили під варту без права внесення застави.

Дата публікації 13:52, 07.07.26 Кількість переглядів 90 Замах на Єрмолаєва в Монако: тіло підозрюваної знайшли під Києвом - відео

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